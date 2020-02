L'avocat général à la cour d'assises du Hainaut, François Demoulin, a requis lundi la culpabilité de Béatrice Latinne pour meurtre. Le 27 juillet 2018, l'accusée a porté un seul coup de couteau dans le ventre de Jean Gillard, qui venait de lui annoncer qu'il la quittait.

L'accusation rejette la thèse des coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, que plaidera certainement la défense cet après-midi. L'avocat général s'est d'abord penché sur le rapport d'expertise, qui conclut que l'accusée est responsable de ses actes. Il insiste surtout sur le fait que Béatrice s'accroche aux autres et a la phobie d'être abandonnée.

François Demoulin n'a pas écarté le parcours de vie dramatique de l'accusée, digne d'un roman de Zola, mais pour l'avocat général, il ne faut pas oublier la victime, dont personne ne s'est constituée partie civile pour honorer sa mémoire. "Sa vie n'a pas été beaucoup plus rose que celle de l'accusée. Cette affaire est un drame épouvantable de la misère."

Le 27 juillet 2018, le couple avait bu. Jean avait plus de quatre grammes d'alcool par litre de sang. Une dispute a éclaté dans le petit studio insalubre situé sur la place Jean Ransy à Courcelles car Jean avait décidé de rompre. Il avait d'ailleurs trouvé un logement. La scène a duré dix minutes. A 16h08, Jean était couché sur le sol, Béatrice était en pleurs et ne lui prodiguait aucun soin. Béatrice avait lavé l'arme du crime, un couteau de cuisine muni d'une lame de vingt centimètres. "Ce n'est pas le produit de la panique", estime l'avocat général.

Pour ce dernier, le choix du couteau n'est pas anodin et l'accusée a visé le ventre de la victime, sous le sternum, une zone péri-cardiaque remplie d'organes vitaux. Elle a accepté l'éventualité de la mort. "En plus, l'accusée a enfoncé la lame avec une certaine force, d'une violence rare. Elle a vu noir, s'est sentie abandonnée, elle a vu son monde s'écrouler et elle a précipité sa fin. Dès lors, l'intention d'homicide a été courte mais elle a existé."