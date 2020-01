Le procès débute ce jeudi devant la cour d'assises de Mons.

Sept hommes et cinq femmes ont été tirés au sort, lundi, devant la cour d'assises à Mons pour juger Béatrice Lattine, 43 ans, accusée du meurtre de Jean Gillard, tué d'un coup de couteau dans l'abdomen. Les faits ont eu lieu à Courcelles le 27 juillet 2018, dans un immeuble à appartements situé sur la place Jean Ransy. La cour a également tiré au sort deux jurés suppléants: un homme et une femme.

Aux premiers témoins arrivés dans l'immeuble insalubre après les faits, l'accusée a raconté qu'elle s'était défendue, car Jean Gillard aurait voulu "la planter" à l'aide d'un couteau. Le couple, qui s'était rencontré en septembre 2017, buvait énormément. Une semaine avant les faits, il y avait de la tension car Béatrice Lattine reprochait à son compagnon de passer les soirées dehors avec un copain. Le jour des faits, elle lui a envoyé des messages lui demandant de quitter son studio et d'emporter son chien. Elle a déclaré avoir bu dix canettes de bière avant le retour de l'homme. Une dispute a éclaté entre eux et Jean Gillard a reçu un coup de couteau dans l'abdomen.

Dans sa première version, l'accusée parle d'un accident et qu'elle voulait qu'il parte alors que lui la suppliait de le garder. Mais lors de la reconstitution, elle a déclaré que c'est lui qui voulait partir et qu'elle s'était sentie abandonnée. Elle lui a donné un coup de couteau dans le ventre, sous le coup de la colère. Cependant, elle a continué à contester l'intention d'homicide.

Le procès est présidé par Philippe Restau, magistrat honoraire, alors que François Demoulin siège comme avocat général, lequel a récusé quatre hommes et une femme lundi matin. L'accusée est défendue par Me Isabelle Vander Eyden, qui a récusé deux hommes et une femme. Le procès, prévu pour quatre jours, débute jeudi à 9h.