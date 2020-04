Beaucoup d’infirmiers et de médecins sont sous tension constante durant cette période très compliquée. Au point parfois de perdre patience mais aussi leurs nerfs. Mylène, une jeune fille de 18 ans, en a vécu l’amère expérience ce mardi au CHU Tivoli de La Louvière. "Visiblement, si on se rend à l’hôpital pour un autre problème que le coronavirus, on ne vous écoute pas et on vous renvoie chez vous", déplore-t-elle.