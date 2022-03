E. Brl., U.P, F. Duc, E.M.

E. Brl., U.P, F. Duc, E.M.

E. Brl., U.P, F. Duc, E.M.

De très nombreuses questions restent encore à éclaircir pour soulager un rien la peine des victimes.

Ce lundi, au lendemain du drame qui a secoué l’entité de La Louvière et plus généralement tout un pays, l’émotion était encore très forte. Pour les proches des victimes, le plus dur reste probablement encore à venir : s’habituer à une absence, vivre avec des questions qui resteront probablement sans réponse, tenter de comprendre l’incompréhensible.

Valentin Debauque connaissait bien Frédéric Cicero. Ce dernier aurait dû terminer son mandat à l’Entité Manageoise avant de prendre la tête du RUS Binche et d’en devenir le directeur général. Il a perdu la vie ce dimanche. "Avant d’être un entraineur, c’était l’ami de mes parents depuis de longues années et, par la force des choses, un ami pour moi également", explique Valentin Debauque. "Il m’a entrainé en tant que jeune pendant deux ans. Ce sont deux années que je n’oublierai jamais tant j’ai pu apprendre à ses côtés, sportivement comme humainement. Il tirait les joueurs vers le haut."