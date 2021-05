Ces derniers mois, les dysfonctionnements récurrents de l’intercommunale Hygea ont été unanimement dénoncés par les élus de la région Mons-Borinage et de la région du Centre. Mais si tous s’accordent à dire qu’il faut du changement, la façon de procéder, elle, divise. Du côté du CDH et du MR, on réclame à cor et à cri un audit externe destiné à identifier les causes des problèmes rencontrés, proposer des alternatives et évaluer des scénarios de sorties des associées de l’intercommunale au regard de ses statuts et des dispositions légales.

Du côté d’Ecolo aussi, on plaide pour la mise en œuvre d’un audit afin d’éviter de "formuler des conclusions hâtives et parler de privatisation comme certains le souhaiteraient déjà." Pour les socialistes, on considère qu’Hygea et IDEA doivent pouvoir travailler en toute autonomie afin d’assurer les missions qui leur incombent et on ne nie pas les dysfonctionnements réguliers, mais on ne semble pas désireux de passer par un audit externe. C’est donc une analyse en interne qui est privilégiée.

"On constate que notre demande d’audit Hygea commence à faire bouger les choses : les déclarations du MR, d’Ecolo et maintenant du PS ouvrent des portes", estime Xavier Papier au nom des Humanistes. "Mais il n’y aura pas de solutions durables au bénéfice des citoyens sans une réflexion posée de la part des décideurs politiques. L’audit est devenu incontournable. Surtout pour aller vers le développement d’une vraie intercommunale Propreté-Environnement."

C’est pour défendre une nouvelle fois ce point de vue que ce mercredi, le CDH relance le débat au sein du conseil d’administration. "L’audit n’a jamais été aussi nécessaire. L’autonomie de l’intercommunale ne doit être envisagée que dans un but d’efficacité accrue et vu le travail entamé pour redéfinir les métiers du groupe IDEA-Hygea, c’est la constitution d’un réel pôle propreté-environnement incluant la valorisation des déchets qui doit être envisagé. Que ce soit en matière d’entretien des rues ou des espaces verts, cimetières inclus, et de valorisation des déchets, on a besoin aujourd’hui d’un acteur professionnel et innovant."

Et les humanistes de poursuivre : "Le but doit être une amélioration du service et du rapport qualité-prix, pas une répartition de pouvoir entre socialistes. L’audit doit nous aider rapidement à identifier les meilleures solutions. Lors du CA de ce mercredi, nous verrons qui dépasse les déclarations dans la presse pour poser des actes concrets." Comme il l’avait déjà souligné il y a quelques mois, le cdH souhaite que les syndicats soient associés à la démarche et aux choix stratégiques qui seront posés. "C’est avec ceux qui portent au quotidien le travail que l’on doit rénover la machine au bénéfice des usagers."

Si les débats auront lieu au CA d’Hygea ce mercredi, ils devraient également être relancés au sein des conseils communaux d’Écaussinnes et de La Louvière. "Nous ne pouvons pas laisser exister de doubles discours au sein d’un même parti, le PS, selon que l’on se trouve en conseil communal ou au conseil de l’intercommunale." MR et CDH avaient en effet reprochés aux élus du PS de "se plaindre des services offerts tout en refusant un audit externe censé poser un regard objectif sur les forces et faiblesses d’Hygea."