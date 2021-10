La jeune femme passionnée de couture veut allier sa passion de la couture et sa formation d'éducatrice spécialisée.

Audrey Gladiné a une grande passion: la couture. Transmise par sa grand-mère, la jeune Steenkerquoise d'adoption et Anderlechtoise d'origine se plait à exploiter son hobby pour créer des "objets utiles", au sens large. "Je crée des objets qui apportent des solutions, simplifient et embellissent le quotidien", résume-t-elle.

Educatrice spécialisée de formation, elle a décidé de se lancer comme couturière indépendante avec l'objectif de créer des objets conçu sur base de "mon expérience professionnelle et personnelle de maman." Sous sa marque "La Grande Aigrette" (nom choisi après avoir croisé ce grand oiseau ressemblant à une cigogne), elle propose des livres de coloriage, des guirlandes, des paniers anti-désordre ou de récolte, des portes origami, des trousses…Leur point commun? Ils sont tous en tissu, fait main et en quantité limitée. Mais aussi quatre mots clés: autonomie, créativité, ergonomie et éthique.

"Développer l’autonomie de l'enfant lui permet d’augmenter sa confiance en lui et de grandir mais aussi de soulager le quotidien des parents", explique Audrey, qui estime que ses créations peuvent également se révéler utile lorsque "l’âge, la maladie ou encore un handicap viennent mettre à mal cette capacité à réaliser les choses seul."

Des objets beaux et créatifs

De là découle l'ergonomie. "Je conçois des aides à la vie de tous les jours non seulement dans un esprit de fonctionnalité mais aussi de beauté afin qu'il n'y ait pas uniquement les personnes ayant besoin de ces aides qui aient envie de les utiliser."

La créativité est liée aux deux premières caractéristiques: "c’est la base de tout apprentissage. Lorsqu’elle est régulièrement sollicitée, la créativité permet de trouver des solutions nouvelles face à un problème et de faire des liens entre différents concepts d’apprentissage. Pour les adultes, c’est une soupape dans le quotidien rationnel qui permet de voir les choses sous un angle différent."

Quant à l'éthique, elle se retrouve dans les matières premières, "choisies en fonction de leur innocuité" et certifiées respectueuse de l'environnement. "Je privilégie également la Belgique en premier choix ou ses pays limitrophes comme fournisseurs." Depuis mars 2020, la Grande Aigrette a d'ailleurs reçu la certification d'artisan belge.

Et pour la suite? Plein de créations sont dans les tuyaux: des marionnettes d'émotion, des créations saisonnières pour Halloween ou Noël…Les aiguilles de la Grande Aigrette n'ont pas de limites.

www.lagrandeaigrette.be