Les mois avancent mais aucune information n'arrive. C'est le constat que déplore la Ville de Soignies dans le projet d'autoroute électrique baptisé Boucle du Hainaut. Les quatre groupes politiques (PS, MR, Ensemble et Ecolo) ont donc décidé de voter une motion pour réclamer davantage de transparence et de clarté de la part d'Elia, gestionnaire du réseau électrique belge.

Les conseils communaux de Soignies, Le Roeulx ou encore Ecaussinnes avaient déjà adopté une motion l'année dernière dans ce sens. Mais rien n'a bougé. C'est pourquoi Soignies veut donner un nouveau coup de pied dans la fourmilière. Le conseil communal sonégien demande à Elia "d’envoyer dans les plus brefs délais le tracé défini et d’organiser une concertation sur ce tracé en présence de toutes les communes concernées et des experts techniques."

Les quatre groupes politiques sonégiens veulent aussi qu'Elia "privilégie au maximum les solutions alternatives à la seule option d’une ligne aérienne, visant à assurer le bien-être des citoyens tout en limitant l’impact visuel, sanitaire et environnemental, ou à tout le moins des solutions permettant d’éviter le passage sur des territoires ruraux à préserver." Tout en demandant "de maximaliser le regroupement des infrastructures existantes, à privilégier autant que possible l’enterrement des lignes et à remplacer la ligne existante de 150 kV."

Ce projet de Boucle du Hainaut prévoit la création d'une ligne haute tension entre Avelgem et Courcelles, en passant la région du Centre, pour l'horizon 2026-2028. Potentiellement, une douzaine de communes (dont Soignies, Ecaussinnes, Le Roeulx, La Louvière, Seneffe) peuvent être impactées par le tracé de ce projet qui est en cours d'élaboration. Cependant, aucun tracé ni aucun échéancier précis n'ont encore été définis à ce jour. La Ville de Soignies souhaite donc qu'Elia vienne présenter le projet en commission spéciale du conseil communal dans les semaines à venir.