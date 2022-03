Un avant-projet ambitieux a été présenté au conseil communal de Morlanwelz de ce lundi. La société SOCOARC espère en effet pouvoir reconvertir le site Sainte-Henriette en espace de plus de 400 logements, accompagné de voiries, parkings, site de production d’énergie verte, etc. Depuis 2016, différentes études ont été menées au niveau pollution, contraintes techniques, égouttage,… ainsi qu’au niveau juridique afin de déterminer si le projet est envisageable ou non. Un premier contact avait ensuite été pris avec la commune avant le début de la crise sanitaire. Des contacts informels ont également été pris avec les instances compétentes en la matière à savoir : la Région wallonne, la Direction de l’aménagement local ainsi que le Fonctionnaire délégué.

Pour avoir une chance de voir le jour, un projet de master plan dérogatoire au Plan de Secteur et au SOL doit d’abord être fait. Il a d’ailleurs été proposé par le demandeur et son auteur de projet comme solution juridique de mise en œuvre. Cette procédure reste à ce jour non-confirmée officiellement par les Services compétents de la Région Wallonne. Le promoteur envisage entre autres de reconvertir le site principalement pour du logement, mais aussi pour d'autres fonctions annexes telles qu'un site de production d'énergie verte, un site de loisir paysager, un parking de délestage pour le site du Plateau Warocqué, de nouvelles voiries, ... alors que le site est réservé en zone économique mixte et en zone forestière.

Pour pouvoir voir le jour, ce master plan a donc besoin du soutien des différentes instances compétentes ainsi que de la commune de Morlanwelz dans les différentes étapes/procédures à suivre ainsi que leur accord sur les aménagements et nouvelles fonctions prévues. La commune de Morlanwelz était la première à avoir son mot à dire ce lundi et décider si le projet pouvait aller plus loin ou pas.

La commune a pris en compte les avis de la population qui relevaient que le réseau routier périphérique au projet est déjà saturé aux heures scolaires, l'impact du projet sur la mobilité devrait donc être analysé par rapport au programme qui sera envisagé. Le nombre de logements annoncé leur semble également trop important tout comme les gabarits d'immeubles représentés. La stabilité du terrain doit aussi être analysée selon les riverains qui pensent le projet "trop beau pour être vrai". Enfin, le besoin de transparence est réclamé par les riverains par rapport au projet et ses évolutions futures. Le manque de confiance entre ces derniers et le demandeur, exploitant actuel du site, ne joue pas non plus en la faveur du projet.

Le conseil communal a donc décidé à l’unanimité de laisser le promoteur poursuivre son travail et réaliser une étude d’incidence complète avant de revenir vers les membres du conseil. "Le conseil communal de Morlanwelz souhaite que plusieurs problématiques soient prioritairement analysées avant toute autre démarche. La question de l'existence et du traitement d'une pollution potentielle du sol par rapport aux fonctions envisageables et envisagées sur le site doit être abordée tout comme celle de la stabilité du terril dans son ensemble par rapport à la situation actuelle mais également à la situation projetée afin d'assurer une pérennité dans le temps du site et la sécurité des propriétés riveraines. Il faut également que la faisabilité technique d'un système de gestion autonome des eaux de pluies, de ruissellement, usées et fécales de l'ensemble du quartier sur site propre notamment par rapport à la situation du sous-sol et des installations minières soit analysée. Enfin, la question de la stabilité des futures installations par rapport à la localisation des puits de mines présents sur le site et des nombreuses galeries en sous-sol soit abordé"», explique la commune de Morlanwelz.

La commune de Morlanwelz est donc favorable à une reconversion du site de Sainte-Henriette mais pas sous la forme de l’avant-projet proposé. Le bureau d’étude E’PURE et la société SOCOARC ont donc encore du pain sur la planche avant de revenir vers le conseil communal avec une étude d’incidence complète et un avant-projet qui tiendrait compte de cette dernière ainsi que des remarques des riverains et des élus. Affaire à suivre...