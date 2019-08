L'adolescente originaire de Braine-le-Comte n'a plus donné signe de vie depuis ce 7 août.

C'est l'inquiétude dans l'entourage de Kimberly Delhalle. La jeune fille de 17 ans n'a plus donné signe de vie depuis ce mercredi en fin d'après-midi. "Elle a pris le train à la gare de Mons à 17h45", explique Yves, son parrain. "Elle revenait de chez sa marraine qui habite à Dour et reprenait le train pour rentrer à Braine-le-Comte chez ses parents."

Ses proches s’inquiètent d'autant plus que son petit ami a souhaité rompre avec elle ce mardi 6 août. Ce dernier est d'ailleurs aussi sans nouvelle de Kimberly. Elle mesure environ 1,60 m et est de corpulence normale. Ce mercredi, elle était vêtue d'un pantalon noir et d'une blouse blanche.

Si vous avez des informations sur cette disparition, vous pouvez prendre contact avec la police, avec Child Focus ou directement en contactant les parents de Kimberly au numéro suivant : 0467/14.14.25.