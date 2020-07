Il faudra cependant prendre patience au moins six mois avant d'en profiter.

C’est une bonne nouvelle pour les Loups, plus particulièrement pour les habitants de Besonrieux. D’ici quelques mois, un espace ludique et sportif flambant neuf sera en effet installé à l’arrière de l’école de la rue de Mignault. Les petits écoliers pourront donc également profiter de ces infrastructures.

Pour ce faire, la ville de La Louvière a dégagé un budget de quelque 350 000 euros, subsidiés à hauteur de 75% par Infrasport. "Nous avons eu à cœur d’installer ce genre de dispositif dans chaque ancienne commune", précise Jacques Gobert (PS), bourgmestre. "Du côté de Besonrieux, avant de récupérer cette parcelle non utilisée pour la construction de la nouvelle école, nous ne disposions malheureusement pas de terrain suffisamment proche du noyau d’habitats."

Le problème ayant trouvé sa solution, ce sont finalement une aire de jeux pour enfants, des modules de musculation mais également un terrain multisports adapté à la pratique du tennis, du volleyball, du badminton ou encore du basket qui seront prochainement aménagés. "C’est une aire de jeux et de sport de quartier et la proximité immédiate de l’école est un plus pour beaucoup."

Le collège communal PS-Ecolo vient de lancer l’adjudication. Restera alors à désigner l’entreprise chargée d’opérer les travaux et à laisser le dossier suivre son cours. Selon le bourgmestre, quelque six mois de patience seront nécessaires avant de pouvoir pleinement brûler quelques calories.