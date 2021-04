C’était la fois de trop. Depuis plus d’un an maintenant, Giusy Piranio retrouve régulièrement du sable dans l'eau. Faible pression, manque d’eau chaude, la maman a décidé de poster un coup de gueule sur le réseau social Facebook, et elle n’est finalement pas un cas isolé. Rue Émile Vandervelde, rue Champelet ou rue de l’Yser, les habitants du village sont nombreux à remettre en doute la qualité de l’eau.

Il y a environ cinq semaines, les robinets de Giusy Piranio ont entièrement été nettoyés, et elle ne s’attendait pas à découvrir de telles surprises. "Lors de ce décrassage, nous avons retiré l’équivalent d’une tasse de sable dans l’eau ! Ce n’est pas normal", explique la maman. "Et encore moins quand cela se reproduit seulement quelques semaines après. Ce mercredi, j’ai voulu faire prendre le bain à ma fille et il y a eu un gros dépôt de sable au fond."

Immédiatement alertée par la situation, la Besonrichoise s’est informée auprès de ses voisins. Eux aussi ont dû faire face à ce problème. "Ils n’ont pas eu d’autres choix que d’acheter un adoucisseur", précise Giusy Piranio. "C’est encore un coût supplémentaire, ça devient vraiment fatigant. On paie pour un service public, et il n’est pas fourni. Sommes-nous juste bons pour payer nos factures et nous taire ?"

D’après l’habitante, ce problème d’eau a entraîné de nombreux coûts. Changement complet d’une chaudière, remplacements de robinets à plusieurs reprises, main-d’œuvre liée aux interventions, la facture est salée. La situation est telle que la maman a peur de cuisiner avec l’eau du robinet.

C’est pourquoi elle demande l’intervention de la Société Wallonne Des Eaux. D'après cette dernière, des travaux en cours à Seneffe et Manage sur le réseau pourraient directement impacter le village de Besonrieux. "Ces rues se situent au bout du réseau", précise Benoît Moulin, porte-parole. "Lorsque nous réalisons des interventions, nous coupons les portions nécessaires. Cela a été le cas notamment à Besonrieux. Du coup, quand on relance l'eau, des dépôts de calcaire ou de fer, qui se sont accumulés, se mélangent à l'eau."

Toutefois, ces travaux ne sont d'actualité que depuis quelques semaines. Face à la durée du problème, la SWDE nous confie qu'une équipe se rendra sur place dès ce vendredi. Des analyses et des purges seront réalisées pour trouver une solution.

Excédés, les habitants ne comptent pas en rester là si aucune explication n'est apportée. "S’il faut aller plus haut et prendre contact avec les autorités communales, nous le ferons. Trop, c’est trop !"