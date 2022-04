Le problème n’est pas neuf et les riverains se sont déjà tournés à plusieurs reprises vers les autorités communales, espérant la mise en œuvre d’une solution. Aujourd’hui pourtant, les habitants de la rue de Bois d’Haine, à Besonrieux, attendent toujours que des dispositifs ou aménagements soient prévus afin de contraindre les automobilistes un peu trop pressés à lever le pied. Problème, la configuration même des lieux ne rend pas les choses aisées.

"On a rapidement constaté le problème après avoir emménagé", explique Cyrielle Charlez, riveraine. "Il s’agit d’un axe très fréquenté, y compris par le charroi lourd. C’est la rue principale du village de Besonrieux. Notre habitation est située à proximité immédiate d’un tournant qui n’offre que peu de visibilité mais malgré cela, les conducteurs ne ralentissent pas et ne tiennent pas leur droite. Il y a un peu plus d’un mois, un nouvel accident s’est produit."

Un conducteur qui circulait trop vite a contraint un autre usager à commettre un écart pour éviter la collision. « Celui-ci a percuté la voiture d’un voisin tandis que le chauffard en a percuté une autre avant de prendre la fuite », regrette la riveraine. "Ce nouveau fait m’a poussé à relancer des démarches auprès de la ville, que j’avais déjà alerté en 2018. Cette dernière a élargi la zone 30 et placé des poteaux à proximité de l’école du Soleil Levant mais ce n’est pas là que le problème se situe…"

L’installation de casse-vitesse est exclue du fait des nuisances que cela entraine. "Et si des chicanes sont crées via le stationnement sur la voirie, trop de rétroviseurs sont arrachés et trop de places de stationnement sont perdues. Certains habitants de la rue n’y sont donc pas favorables… Je peux l’entendre mais que reste-t-il comme alternative ? Va-t-on attendre que le prochain accident fasse des victimes ?"

L’échevine en charge de la mobilité, Nancy Castillo (Ecolo) connait bien le dossier. Mais cette dernière ne dispose malheureusement pas de la solution miracle. "II y a en effet eu de nombreuses plaintes par rapport à ce problème de vitesse", confirme-t-elle. "Mais l’installation de ralentisseurs n’est pas possible compte tenu des nuisances qu’ils entrainent et il n’est pas possible d’intervenir dans ou à proximité d’un tournant."

Les chicanes empiètent quant à elles sur le stationnement et la rue de Bois d’Haine compte trop d’entrées carrossables pour que cela soit envisageable. "J’avais demandé que cette possibilité soit étudiée mais d’un point de vue technique, c’est impossible. L’extension de la zone 30, couplée à des contrôles tant préventifs que répressifs, nous parait être une bonne solution car cela permet de sanctionner tous les usagers qui ne respectent pas les limitations imposées."

À ce jour, la rue n’est pas équipée de radar fixe. Mais cela pourrait changer. "La rue de Bois d’Haine ne fait pas partie des sites sur lesquels nous installons actuellement les radars achetés sur le budget 2021 mais ceux achetés sur le budget 2022 n’ont pas encore été affectés à un lieu précis. Cela pourrait donc être une possibilité", ajoute encore l’échevine, qui assure qu’elle fera son possible pour apporter une solution concrète aux riverains et mettre fin à la problématique.