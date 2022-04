Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant que 16 nouvelles habitations unifamiliales soient construites à l’entrée du bois de Besonrieux. Des travaux de déboisement sur une superficie d’environ un hectare ont en effet été entrepris par l’entreprise en charge des travaux, laissant supposer que les choses allaient rapidement s’accélérer… Au grand dam des riverains, qui s’étaient mobilisés afin de s’opposer à ce nouveau projet immobilier d’envergure.

Une pétition récoltant presque 300 signatures avait même été lancée afin de faire valoir plusieurs arguments… Sans succès, le permis ayant été accordé par la ville de La Louvière. "Nous savions qu’il avait été octroyé, nous regardions donc régulièrement si les choses bougeaient", explique Nicolas Soupart, riverain à l’initiative de la mobilisation citoyenne. "Personnellement, j’avais eu la puce à l’oreille lorsque la ville a annoncé que la rue Vandervelde serait refaite en deux phases."

Et de poursuivre : "elle est déjà en piteux état et le passage incessant de camions, qui a déjà débuté, n’améliorera pas les choses. Nous supposons que la rue serait colmatée une fois les travaux terminés, avant d’être réhabilitée en profondeur dans quelques années." Les riverains n’ont pas d’autres choix, il faut accepter la situation. "Nous savions que nous opposer à ce projet serait un vrai parcours du combattant et que nous avions peu de chance de l’emporter…"

En mai dernier, les derniers espoirs étaient enterrés lors du vote du groupe socialiste au conseil communal. Ce dernier avait validé une modification de voirie, première étape avant l’approbation du permis de bâtir. "Le déboisement s’est fait en grande partie sur une journée à peine. Depuis mon jardin, c’est désormais le grand vide. Mais je ne suis pas à plaindre. Certains de mes voisins vont avoir un véritable vis-à-vis avec ces nouvelles constructions."

Véritable poumon vert dans le village de Besonrieux, le bois a donc subi l’intervention de l’homme au profit de villas. "Le village commence à être saturé, on se dit donc qu’à un moment, il faudra bien qu’ils arrêtent de construire… Au niveau de la rue de l’Yser, six nouvelles maisons sont également prévues. Cela ne pourra pas continuer éternellement." De son côté, l’échevin de l’urbanisme, Pascal Leroy (PS), rappelle qu’en cas de déboisement important, des replantations sont prévues.

"Je sais que des contacts ont été pris avec le service environnement, justement par rapport à cet abattage d’arbres", confie-t-il. "Le permis a été octroyé, il est donc normal que les travaux soient lancés. Certains arbres ont été préservés, d’autres seront replantés. C’est une condition imposée par les permis en cas d’abattage massif." Pas sûr que cela soit suffisant pour apaiser des riverains qui s’attendent à subir les nuisances et qui regrettent la disparition des espaces verts alors que la ville, via son projet La Louvière 2050, entend inverser la tendance en la matière.