Située entre la N56 (qui relie Mons à Ath) et la N6 (qui relie Mons à Soignies), la chaussée de Brunehaut est elle aussi un axe important de circulation dans cette zone autour de Jurbise et Casteau. Les véhicules y sont de plus en plus nombreux et, malheureusement, les excès de vitesse également. Suite aux plaintes des riverains, la bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant a souhaité qu'un analyseur de trafic soit placé à hauteur du numéro 180, dans le sens Soignies-Mons.

La période d'analyse se situait entre le 12 et le 19 juin 2020. Alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, il s'est avéré que 63% des véhicules comptabilisés circulaient au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Sur cette même route, un radar mobile a ensuite été placé à sept reprises entre mai et août 2020. En ne tenant pas compte des tolérances techniques, le pourcentage d'infraction était compris entre 42,2 % et 55,8 % tandis que la moyenne était de 86 km/h, soit 36 km/h trop vite... "Un conducteur sur deux roule donc trop vite." observe la bourgmestre.

Face à ces constats inquiétants, Jacqueline Galant a demandé à la Région wallonne de songer à l'installation d'un radar tronçon. "Nous avons rajouté des panneaux pour rappeler la limitation de vitesse et ajouté des marquages au sol mais ça n'a pas changé grand chose. Via la zone de police Sylle et Dendre, nous avons donc introduit une demande pour un radar tronçon. Selon la ministre Valérie De Bue, le dossier est en bonne voie."

"Je ne manquerai pas d’examiner attentivement la demande relative au placement d’un radar tronçon sur la chaussée de Brunehaut à Jurbise à la lumière de l'analyse des mesures des vitesses pratiquées", explique en effet la ministre wallonne en charge de la sécurité routière. "La vitesse inadaptée de certains conducteurs peut fortement accentuer l'insécurité, les nuisances et, malheureusement parfois, provoquer des accidents."

Le dossier ne se concrétisera cependant pas avant l'été 2021. En attendant, la commune de Jurbise souhaite déjà lutter contre l'autre fléau que subit cette chaussée de Brunehaut. "Beaucoup de poids lourds tentent d'éviter les taxes en empruntant cette route où aucune borne n'est installée", déplore Jacqueline Galant. "En plus de cela, ces camions roulent souvent trop vite. Nous souhaitons donc interdire l'accès aux poids lourds sur cette chaussée, sauf pour la circulation locale. Nous devons pour cela trouver un accord avec la Ville de Mons et la Ville de Soignies puisque la route traverse nos trois communes."

En parallèle au placement de panneaux d'interdiction pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, des contrôles de police seront menés régulièrement.