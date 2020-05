Gaëtan Sgualdino espère profiter de cette période de confinement pour inciter chacun à délaisser un peu la voiture au profit du vélo.

Entre les shots d’alcool à avaler ou les seaux d’eau à se vider sur la tête, les réseaux sociaux débordent de défis de tout genre depuis le début du confinement. Si chacun est évidemment libre de relever ceux qui l’intéressent, d’autres internautes tentent de rendre la démarche plus citoyenne. C’est ainsi qu’à La Louvière, Gaëtan Sgualdino invitera ses amis à délaisser la voiture au profit du vélo.

"Je ne suis pas un grand sportif mais j’ai la chance d’avoir un chemin merveilleux pour aller jusqu’au centre de La Louvière, avec le halage du canal du Centre", précise-t-il. "Je possède un vélo depuis quelques années mais c’est vrai que je n’utilise pas aussi souvent que je ne le devrais. Je pense que la période de confinement est une belle occasion de tester certaines choses et de se convaincre que changer ses habitudes est possible."

Pour le président de la SPA, la crise sanitaire que nous traversons actuellement doit pouvoir déboucher sur du positif. "On constate qu’il y a un certain espoir chez beaucoup de citoyens de voir les comportements changer et évoluer. De l’autre côté, le déconfinement risque de provoquer un retour à la normale : on risque d’oublier d’où l’on vient et de reprendre nos vieilles habitudes. Ce serait dommage."

Ce mardi, le Louviérois enfourchera donc son deux-roues. "Je vais devoir affronter 90 mètres de dénivelé mais je rejoindrai mon lieu de travail à vélo et tenterai de faire une petite vidéo sympa pour inciter deux personnes à en faire de même. Pas forcément pour aller travailler puisque le télétravail reste la norme pour beaucoup, mais pourquoi pas pour aller faire une petite course ? C’est le moment ou jamais de se lancer."

Malgré son enthousiasme, Gaëtan Sgualdino reste conscient que la sécurité reste un argument majeur pour de nombreux citoyens. "De mon côté j’ai la chance d’avoir un parcours relativement bien aménagé en matière de pistes cyclables. Mais il est clair que certains tronçons pourraient être davantage sécurisés." Difficile en effet de jeter la pierre aux moins téméraires alors que les cyclistes restent particulièrement exposés aux accidents sur nos routes.