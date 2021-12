Entre règles covid et hausse des matières de première, être traiteur n'est pas toujours facile.

Synonyme de partage et de convivialité, les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de faire appel à un traiteur afin d’échapper à la préparation des repas. Entre les règles covid et l’ouverture de l’Horeca, comment se déroulent les fêtes pour ces traiteurs de la région du Centre ?

Pour ces traiteurs de Manage et de Thieusies, le pari semble être payant cette année.

"Au niveau des fêtes de fin d’année, on a très bien travaillé. Plus que d’habitude. Je pense qu’on a fait, peut-être pas le double mais en tout cas, entre 30 et 40% de chiffre en plus. Ça oui !", Cuisine Party Live.

"Personnellement, cela a fonctionné mais, clairement, nous avons eu une baisse de commandes comparé aux autres années. Maintenant, je ne peux pas me plaindre. Je trouve que ça va, nous nous en sortons dans l’ensemble. Nous voyons quand même une baisse de commandes mais les gens commandent pour un plus petit nombre du coup cela compense par rapport à l’année passée", explique le chef Michaël Carpentier d’Epices et Bon.