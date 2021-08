L’été n’a pas vraiment été à la hauteur des espérances. Alors que beaucoup se réjouissaient de sortir les shorts et les tongs, les vestes et parapluies ont davantage été indispensables. Cette météo capricieuse et pluvieuse n’a pas non plus fait les affaires de la ville de La Louvière qui, via sa Gestion Centre-ville, espérait offrir des airs de vacances et un peu de dépaysement à ses habitants dans le cadre de la 13e édition de La Louvière Plage.

Pour l’occasion, et pour compenser l’annulation de l’édition précédente – crise sanitaire oblige – le programme des activités avait été étoffé. Malheureusement, les pluies sont régulièrement venues jouer les troubles-fêtes. "Le bilan est plutôt mitigé, les conditions météo ne nous ont pas aidé", souffle Pascal Leroy (PS), échevin. "C’est le jeu, nous savons que nous sommes tributaires de la météo. Mais cette année a été particulièrement exécrable en la matière."

Tout n’est bien sûr pas négatif, et les Loups ont répondu présent pour profiter de chaque accalmie. "Le retour des citoyens reste globalement positif par rapport à ce qui a été proposé, les animations ont été appréciées. Mais il est certain que nous aurions pu faire beaucoup mieux avec un temps sec et du soleil." Le contexte sanitaire a poussé bon nombre de Belges à rester au pays cette année. Proposer un événement comme La Louvière Plage avait donc d’autant plus de sens.

"C’est important de pouvoir maintenir ce genre d’activités. Nous espérons pouvoir nous rattraper sur nos futures activités pour remettre un peu de baume au cœur aux Louviérois. Nous pensons par exemple déjà à notre marché de Noël", ajoute Pascal Leroy. D’ici là, la place Maugrétout devra être débarrassée de son sable, déversé pour l’occasion, tandis que le secteur horeca et les forains replient également bagages.

Reste à espérer que l’édition 2022 sera plus ensoleillée.