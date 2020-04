On observe une stabilisation dans la plupart des communes.

Douze nouveaux cas de Covid-19 ce lundi dans la région du Centre et seulement quatre ce mardi. Les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano dévoilent donc un bilan quotidien record pour l'ensemble des onze communes de notre région. C'est la première fois depuis le début de la pandémie que les statistiques journalières sont si basses.

Il s'agit d'une bonne nouvelle mais qu'il faut évidemment relativiser. Les chiffres publiés quotidiennement fluctuent énormément selon les capacités de testing et selon le roulement de l'envoi des tests dans les maisons de repos. Il n'est donc pas impossible que les chiffres repartent à la hausse dans les prochains jours avec l'arrivée de nouveaux résultats.

Toujours est-il que ce chiffre de 4 nouveaux cas est très encourageant. Ils sont à répartir entre quatre communes : La Louvière, Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont et Manage. Notons que le nombre de cas est en nette stabilisation dans la plupart des communes. Au Roeulx, il n'y a par exemple plus eu un seul nouveau cas depuis le 22 avril tandis que les statistiques à Braine-le-Comte, Soignies, Ecaussinnes, Seneffe, Estinnes ou Manage n'augmentent quasiment plus. Au total, les onze communes totalisent 1214 cas, dont 405 à La Louvière, 183 à Binche et 156 à Soignies.

Le nombre de cas positifs pourrait toutefois encore augmenter dans les prochains jours puisque de nombreuses maisons de repos recevront des tests systématiques. Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.