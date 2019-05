Quatre points de contrôles étaient fixés ce mardi 28 mai.

Ce mardi 28 mai, une opération d'envergure était réalisée, entre 9h et 17h par la zone de police Bince-Anderleus. La manœuvre se voulait extrêmement mobile avec quatre points de contrôles différents: place du Levant à Bray, avenue Léopod III à Péronnes, rue de Namur à Binche et rue Jules Destrée à Anderlues. "L'occasion de rappeler aux usagers de la route qu'ils sont susceptibles d'être contrôlés à tout moment et quel que soit l'endroit", souligne la police.

Une vingtaine de policiers étaient ainsi mobilisés, appuyés d'un véhicule coupe-retraite et de deux motos. Ce dispositif a permis de soumettre 535 conducteurs à l'alco-sensor. "En fonction du résultat obtenu ou de leur comportement routier, 70 usagers ont dès lors subi une vérification plus poussée à savoir documents du véhicule, permis de conduire et éthylotest."

Bien qu'il faille souligner que la grande majorité des usagers était en ordre, une dizaine de procès-verbaux ont été rédigés. "Trois conducteurs étaient sous influence de la boisson et se sont vus retenus leur permis de conduire pour 3 ou 6h", précise la police. "Six véhicules étaient en défaut d'assurance, de contrôle technique ou d'immatriculation dont quatre ont dû être enlevés par dépanneur. Enfin l'un des conducteurs était en défaut de permis de conduire."

La zone de police Binche-Anderlues tient à rester vigilante à la problématique de la conduite sous influence. "La répression s'avère parfois nécessaire en matière de roulage mais la zone de police est avant tout satisfaite par l'impact préventif que cela génère."