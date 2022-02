Cette année encore, l'entreprise de construction Wanty réitère sa formation d'ouvriers de voirie. Cette formation théorique et pratique de 26 semaines permettra aux personnes qui sont allées au bout de celle-ci d'être engagées par l'entreprise. Une séance d'informations s'est tenue ce matin au terme de laquelle les plus motivés pouvaient s'inscrire pour prendre part à la formation qui débutera le 17 février prochain. Wanty espère ainsi engager 15 nouveaux ouvriers qui pourront ensuite espérer obtenir un CDI.

"Nous remarquons que beaucoup d'entreprises concurrentes font énormément appel à de la sous-traitance. Chez Wanty nous faisons l'inverse : au lieu d'aller chercher de la sous-traitance, nous avons engagé du personnel", explique Nicolas Bughin, chargé de communication du groupe Wanty. "Nous avons cette philosophie de maitriser soi-même les travaux qui vont être faits, de maitriser toute la chaine. Nous ne sommes pas dépendants d'une centrale qui nous ferait passer, peut-être, après d'autres clients".

Sollicitée plusieurs fois par le service public, l'entreprise binchoise a finalement décidé de collaborer avec le Forem dans sa recherche de futur personnel. "Le Forem collabore déjà avec d'autres entreprises. Nous avons proposé à Wanty et ils se sont décidés à faire appel à nous", explique Catherine Roger, responsable communication du Forem Hainaut. "Nous établissons la formation ensemble et, ensuite, ils peuvent proposer des contrats aux personnes qui ont suivi ces formations. Tout le monde est gagnant !"

Cette deuxième édition de formation en ouvrier de voirie est à nouveau fructueuse pour l'entreprise qui a vu pas moins de 180 candidats répondre aux annonces du Forem. Une aubaine pour l'entreprise qui cherche avant tout des personnes motivées et prêtes à se déplacer partout en Wallonie pour pendre part à ses chantiers.

"180 personnes se sont montrées intéressées par la formation et, parmi elles, nous en avons gardé une centaine", explique Thierry Ney, porte-parole du Forem. "Nous analysons la motivation et la mobilité aussi. Si une personne ne peut pas se rendre sur un chantier, c'est compliqué. Ensuite, nous avons convié ces personnes pour une séance d'informations à Wanty. Nous recherchons des gens très motivés, nous voulons garder notre argent et l'argent du contribuable pour les plus motivés".

Organisée en partenariat avec l'Institut wallon de Formation (l'Ifapme), la formation d'ouvrier en voirie est élaborée sur mesure pour les besoins de Wanty. Dès lors, dès le 17 février prochain, les candidats suivront 9 semaines de formation théorique dans les locaux de l'Ifapme de Mons. Ils devront ensuite suivre une semaine de cours pratiques à Sars-la-Bruyssières où ils apprendront le maniement d'engins de chantier et suivront 4 jours supplémentaires de formation au Forem de Chatelineau afin d'obtenir leur certificat VCA. Enfin, les candidats suivront 16 semaines de stage chez Wanty où ils seront assimilés à leurs futures équipes de travail, sur un chantier de l'entreprise.