Le dépistage de l'ensemble du personnel a commencé, en complément d'autres mesures de prévention.

La situation dans les maisons de repos est au cœur de toutes les attentions. Après avoir concentré leurs efforts sur les hôpitaux, les autorités étendent progressivement les capacités de dépistage aux homes. Si la semaine dernière, la résidence Jeanne Mertens, plus grande maison de repos publique de Wallonie, n'apparaissait pas comme une priorité, la donne a changé à la suite des démarches effectuées par le bourgmestre Laurent Devin et le président du CPAS, Jean-Luc Fayt. À partir de ce mercredi, une campagne de dépistage pour l'ensemble du personnel va donc pouvoir être lancée. Une mesure nécessaire pour réduire les cas de coronavirus.

Depuis le début de la crise et jusqu'au 14 avril, 12 tests ont été effectués sur les membres du personnel et 8 se sont révélés positifs. Au niveau des résidents, 36 tests ont été effectués. 22 ont contracté le covid-19 et 8 en sont malheureusement décédés.

Les tests effectués à la résidence Jeanne Mertens ont déjà permis de mettre en place une politique de "cohortage", c'est-à-dire la mise en confinement des cas de covid-19 et la mise en confinement d'un étage. L'affectation du personnel est également déterminée en fonction de ces tests. Le dépistage de l'ensemble des agents lancé ce mercredi est donc stratégique pour renforcer la gestion du coronavirus. Et il s'ajoute à toute une série de mesures mises en place dès le premier jour de la crise.

Les recommandations de l'Aviq ont ainsi été suivies à la lettre, avec notamment un nombre de nettoyages et de désinfections directement augmentés. Le médecin coordinateur de la résidence est également en contact régulier avec les médecins traitants et la Cité du Gille peut se réjouir que ces derniers rendent régulièrement visite à leurs patients. Un accord a été passé avec le CHU Tivoli pour l'éventuelle hospitalisation des résidents, mais aussi conseiller de manière pointue les autorités binchoises dans la gestion de la crise. Notons encore que les devants avaient été pris pour le matériel médical. Près de 4.000 masques chirurgicaux et quelque 1000 masques FFP2 ont déjà pu être délivrés. Les autorités binchoises indiquent en outre avoir pris leurs dispositions pour continuer à approvisionner le personnel en masques et autre matériel de protection comme le gel, les gants ou encore les blouses.

"Nous tenons à présenter nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches qui ont été touchés par un décès lié à cette pandémie. Nous savons que les circonstances actuelles rendent le départ d’un membre de la famille ou d’un proche plus difficile encore qu’à l’accoutumée et nous voulons faire savoir à tout un chacun que chaque décès a été encadré par les membres du personnel avec encore plus d’empathie que d’habitude tant les circonstances sont exceptionnelles", indiquent par communiqué Laurent Devin et Jean-Luc Fayt tout en saluant les efforts du personnel et remerciant les résidents et leurs proches qui les soutiennent dans les différentes actions.