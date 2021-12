C’était déjà promis, c’est désormais confirmé : la Ville de Binche va recevoir de la part du gouvernement de Wallonie une subvention de 970 000 € pour la restauration et l’aménagement de l’Hôtel de ville et de sa tour-beffroi.



Cette somme permettra au bâtiment de connaître une véritable cure de jouvence puisqu’elle couvrira la restauration de la charpente et des toitures, des maçonneries des façades, des menuiseries intérieures et extérieures, et la protection anti-pigeon de l’édifice. La somme prévoit également le remplacement des vitraux abîmés ou leur restauration, sur place dans la mesure du possible.



La subvention wallonne couvrira à hauteur de 75 % le budget total de la restauration. Ce haut taux de financement s’explique par le fait que le beffroi et l’hôtel de ville sont considérés comme deux patrimoines exceptionnels de Wallonie. Le Beffroi connaît une notoriété au-delà de nos frontières puisqu’il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, sur lequel la Ville de Binche est doublement inscrite grâce à son carnaval. Édifié au XIVe siècle, le monument fut reconstruit en style Renaissance après le sac de la ville par les armées françaises en 1554.

La Province de Hainaut interviendra à hauteur de 5 % et le reste sera à charge de la ville de Binche. La planification des travaux n’est pas encore arrêtée. Le patrimoine binchois est en pleine cure de jouvence puisque la rénovation de l’Hôtel de ville et de son beffroi succédera à celle, en cours depuis septembre, de la Collégiale Saint-Ursmer. La toiture, le clocher, mais aussi l’escalier de la tour. sont restaurés. Ces rénovations sont programmées pour 365 jours ouvrables.