Le Gouvernement de Wallonie, à l’initiative de la ministre du Patrimoine Valérie De Bue, a arrêté la nouvelle liste des biens classés considérés comme « Patrimoine exceptionnel de Wallonie ». Celle-ci compte désormais 12 nouveaux biens dont un tiers sont des témoins majeurs des 19ème et 20ème siècles.

Parmi ces biens trois sont situés dans le Hainaut: les trois vitraux du hall d’honneur du Bâtiment Gramme à l’Université du Travail Paul à Charleroi, les orgues de l’église Saint-Barthélémy à Mouscron et l'église Notre-Dame du Travail à Bray (Binche). Cette église bâtie en 1932 prend place au cœur d’une cité ouvrière et constitue un ensemble d’une remarquable homogénéité. Cet édifice est un témoin rare de l’époque et représentatif d’une architecture Art Déco totalement conçue en béton.



"Érigée selon les plans de l’architecte Henri Balthazar, l’église Notre-Dame du Travail est intimement liée aux charbonnages du Levant de Mons", lit-on sur le site cirkwi.com. "Cette exploitation industrielle, qui a fonctionné entre 1911 et 1949, possédait des fours à coke, une petite centrale électrique et un charbonnage. Il reste de nos jours de cette exploitation passée quelques habitations ouvrières, plusieurs terrils ayant modifié le paysage et cette église de style moderniste et Art déco. L’édifice a été érigé grâce aux fonds collectés au cours d’une tombola nationale promue par l’abbé Bondroit."

Edifice décoré par un auteur de BD



"Elle possède des fondations en béton armé et des murs en béton maigre coulé dans des coffrages de 3 à 4 mètres. Les façades sont décorées de sculptures réalisées par Joseph Gillain, peintre, graveur, orfèvre et dinandier qui connut également un grand succès en tant qu’auteur de bande dessinée sous le pseudonyme de Jijé. Au-dessus du porche d’entrée se trouve un bas-relief représentant sainte Thérèse de Lisieux et, de part et d’autre, deux statues figurant un mineur et sa famille. L’église se caractérise par son imposant campanile polygonal formant une croix situé à l’angle du sanctuaire. À l’intérieur, bon nombre de détails Art déco ajoutent une touche supplémentaire à l’atmosphère imposante des lieux : chandelier en laiton, tabernacles, grilles et vitraux.'

Elle a été classée monument en 2012. Le statut de "Patrimoine exceptionnel de Wallonie" lui offre désormais une meilleure protection et/ou la possibilité aux propriétaires publics ou privés de bénéficier d’un soutien plus important pour le financement des travaux de restauration.