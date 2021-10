Nouveau bâtiment des académies, avenue Wanderpepen, skate park… Le collège investit et assume.

Dans la Cité du Gille, on ne tarde jamais à monter son budget. L’année 2022 n’échappe pas à la règle. La majorité vient en effet de se plier à l’exercice en présentant, malgré la crise sanitaire, un budget "en bonne santé".

Le collège PS-MR dégage ainsi à l’exercice propre un boni de 1,2 million d’euros ; et on nous glisse que le bas de laine s’élèverait même à plus de 3 millions d’euros en tenant compte notamment des réserves constituées tant à la Ville qu’au CPAS. Le boni global s’élève quant à lui à plus de 5 millions d’euros.

Ce budget 2022 est marqué par des investissements importants pour de grands projets. 13,9 millions d’euros au total. L’enveloppe est financée à 60 % par des subsides. 4,8 millions d’euros sont empruntés et 766.000 euros sont dégagés sur fonds propres. Un montant conséquent, mais pour faire quoi ?