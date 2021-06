Aujourd'hui, le 9 des Diables fait l'unanimité. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il fut une époque où de nombreux supporters estimaient que notre attaquant avait les pieds carrés et n'était bon qu'à courir. Tous? Certainement pas. Ancienne gloire de la RAAL et échevin des Sports à Binche, Fred Tilmant voue une passion précoce pour Big Rom.

Quand Lukaku jouait encore en Angleterre, Fred Tilmant avait l'habitude de défendre l'attaquant sur les réseaux sociaux, ne manquant pas de mettre ses belles prestations en avant face à ceux qui le critiquaient. Il a depuis coulé de l'eau sous les ponts. Et le temps a donné raison au Binchois qui prédisait que Big Rom deviendrait un attaquant de classe mondiale.

"À l'époque, il avait déjà de grandes facultés de buteur et des statistiques impressionnantes pour son jeune âge. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il batte le record de Van Himst avec le nombre de buts marqués en équipe nationale. C'était en 2017", rappelle Fred Tilmant. "Romelu avait ses qualités et ses défauts bien entendu. Mais en tant qu'ancien attaquant, je sais que ce n'est pas facile de toujours performer, surtout à cet âge-là."

Si Lukaku impressionnait déjà très jeune, il n'échappait pas aux critiques. Fred Tilmant, lui, était convaincu que l'ancien Anderlechtois pourrait devenir un attaquant de classe mondiale. "Je savais très bien qu'un attaquant arrive à maturité entre 28 et 30 ans", poursuit le Binchois. "Personnellement, c'est à cet âge que j'ai connu mon pic de forme, c'était à ce moment-là que j'étais le meilleur. À cet âge-là en effet, il y a une sérénité qui s'installe. On a le sentiment de connaitre le foot par cœur et on ne doute plus de ses capacités. Tout cela me faisait déjà penser que Romelu allait devenir un très grand, d'autant plus qu'on savait que c'était un gros travailleur."

La maturité a bien fait progresser notre numéro 9 national. Mais son passage à l'Inter de Milan a aussi marqué un tournant. "L'entraîneur Antonio Conte connaissait très bien Romelu et savait comment l'utiliser. Ils ont fait du très bon travail ensemble. On sait pourtant que le championnat italien n'est pas le plus facile pour les buteurs! Mais aujourd'hui, Romelu fait partie du top 5 mondial."

Pour l'heure, ce sont les pelouses de l'Euro que Lukaku enflamme. Fred Tilmant est sous le charme de ses prestations. "Il a encore joué un rôle crucial dans les deux buts contre le Danemark. Et il a prouvé à ses anciens détracteurs qu'il n'avait pas les pieds carrés! Je suis sûr qu'il va encore nous impressionner", conclut l'ancien attaquant. Et concernant Lukaku, ses prédictions se révèlent souvent justes!