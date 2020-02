Sommelière du thé, Carine Amery espère en faire une alternative systématique (ou presque).

On connait ses vertus et pourtant, il n’est pas forcément privilégié au moment de s’accorder une pause détente et/ou douceur. Carine Amery changera peut-être la donne : à l’occasion de la tournée minérale qui s’étale tout au long de ce mois de février et à l’approche de la Saint-Valentin, cette professeure en sommellerie du thé à l’IPEPS de Binche propose de multiples accords thé-mets pour réveiller les repas et les émotions.

Par exemple avec un foie gras chaud. "On peut servir, en accord fusion, chaud ou froid, en verre ou en tasse, un thé oxydé du Yunnan, pour ses notes animales et à la fois veloutées, qui allègent le côté gras du produit tout en accompagnant son côté fondant et onctueux", propose-t-elle. "Pour un accord plus sec, on optera pour la variété "pu-erh", un thé chinois, dont les tanins n’ont pas été assouplis, assez vert et âpre, avec des notes fleuries qui vont révéler le côté onctueux du foie par contraste et s’il y a un accompagnement végétal, mettre en valeur les saveurs de la garniture."

C’est depuis le mois de septembre dernier que la Province de Hainaut organise ce nouveau module de formation sommellerie du thé, en promotion sociale à l’IPEPS de Binche. "Nous voulions adosser cette formation aux nombreux modules liés aux métiers de la bouche que nous organisons : restaurateur, biérologie, œnologie, champignons des bois, cuisine wallonne, etc", explique Didier Mainil, directeur de l’établissement.

"C’est une ouverture au voyage, à la convivialité. Nous avons analysé les 6 couleurs du thé. Désormais, nous explorons les cérémonies du thé dans le monde, puis nous travaillererons les accords thés-mets pour un repas d’examen prévu le 16 mars et élaboré en concertation avec le module restaurateur", précise encore Carine Amery. Une douzaine d’élèves âgés entre 23 et 60 ans sont inscrits à ces cours, qui prendront fin en mars.

Parmi eux, des particuliers mais aussi des professionnels du métier de l’hôtellerie ou du nez. "L’envie d’inclure tout le monde à sa table et de trouver une alternative à l’alcool est le moteur de certains élèves. D’autres sont des professionnels qui ont compris que le sans alcool est non seulement à la mode, mais qu’il peut être vital pour des personnes." Les raisons d’adopter le thé sont donc nombreuses.

"Il présente de nombreux atouts santé. Bien le servir au dessert, ou en alternative à l’alcool ou en accord avec des mets peut être lucratif pour les restaurateurs." L’enseignante met également sa pratique au service des hôpitaux. "Assistée de professionnels de la santé, je donne des ateliers olfactifs dans les hôpitaux, dans les services d'oncologie, où j’apprends aux personnes à utiliser leur odorat pour aller à la pêche aux souvenirs heureux, d'une époque où ils n'étaient pas malades. On réveille le cerveau des émotions."

Carine Amery donne aussi des formations dans le Centre d'excellence des Métiers de l'Hôtellerie à Saint-Ghislain.