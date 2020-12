Le verdict est tombé dans la Cité du Gille, le carnaval n’aura pas lieu en 2021. Dans la foulée de Binche, d’autres communes de la région du Centre ont également annoncé qu’elles renonçaient à leurs festivités.

C’est un coup dur pour les amoureux du folklore, et tout particulièrement pour ceux qui en vivent. Des aides pourraient-elles dès lors leur être octroyées, comme à tous ceux dont le métier est frappé de plein fouet par la crise sanitaire ?

La question a été posée au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la ministre de la culture, Bénédicte Linard, par le député-bourgmestre de Binche, Laurent Devin. Pour ce qui est des artisans qui vivent du carnaval, comme les louageurs par exemple, Bénédicte Linard a répondu, après avoir concerté la ministre De Bue, qu’ils devraient être éligibles à une aide régionale sur base de leur code nace, le système de classification des activités économiques.

Quant aux aides pour les détenteurs du patrimoine Unesco, qui dépendent directement de son cabinet, la ministre de la Culture indique ne pas avoir reçu de demande pour le moment. Mais ça ne saurait tarder.

Le carnaval n’est pas un événement subsidié. Tout au long de l’année, chaque société de Gilles organise des activités pour financer son carnaval. Mais le coronavirus est venu bousculer cette organisation ancestrale. Dès lors, à situation exceptionnelle…

"Nous travaillons sur deux volets", explique Laurent Devin. "Sur le plan du folklore, la ministre a très clairement dit qu’elle attendait une demande. Je rencontre très prochainement l’ADF et nous allons en discuter. Sur le plan économique, pour les artisans qui vivent du carnaval et qui ne peuvent pas rattraper leur perte de revenus à un autre moment de l’année, nous y travaillons et nous avons pris contact avec la Région wallonne."

Reste à voir comment les discussions évolueront dans les prochains jours. Une chose est déjà sûre, la situation particulière des carnavals du Centre a l’attention de la tutelle.