L'information est tombée depuis plusieurs semaines déjà : le carnaval de Binche qui devait avoir lieu ce week-end est annulé. Un manque à gagner énorme pour les commerçants et cafetiers impactés par cette annulation de 3 jours de festivités. La Ville de Binche a alors décidé de faire un geste et met en place des aides pour les secteurs les plus impactés. Ceux-ci auront jusqu'au 18 mars 2022 pour faire une demande de prime.

Les activités commerciales mises en péril par la non tenue du carnaval ont été réparties en deux catégories que sont d'une part, les artisans du carnaval qui comprennent les louageurs, les bourreliers et sabotiers et les fabricants de masques de cire. D'autre part, les établissements commerciaux tels que les cafés et les bars dont l'activité principale correspond bien à cette activité. La commune ajoute que l'unité d'établissement de ces établissements doit être reprise sur le territoire de l'entité. Enfin, les ASBL ne sont pas admises à l'octroi d'une prime.

La Ville attribue des primes de deux montants différents. En effet, les propriétaires de café(s) et de bar(s) ainsi que les sabotiers, bourreliers et fabricants de masque de cire pourront recevoir une prime de 3.000 euros. Les louageurs, quant à eux, pourront demander une prime de 6.000 euros. Pour espérer bénéficier d'une telle prime, les dossiers de demande de prime devront être envoyés via courrier postal ou électronique auprès du services des Affaires économiques de la Ville de Binche. Le formulaire peut être téléchargé sur le site internet de la Ville de Binche.

Néanmoins, pour espérer obtenir une prime de soutien, les demandeurs doivent suivre une séries de conditions cumulatives. Dès lors, le commerce impacté doit, notamment, être enregistré à la Banque Centrale Européenne ; il doit s'agir d'une petite ou micro-entreprise qui répond à la notion de commerce indépendant ; disposer d'un code européen NACE éligible ; prouver un exercice effectif de son activité sur le territoire de la Ville de Binche jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement ou encore s'engager sur l’honneur à poursuivre son activité.