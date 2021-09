Après un an de privations, les avancées de la campagne de vaccination laissent à nouveau entrevoir la possibilité d'organiser de grands événements. La page du coronavirus est encore loin d'être tournée. Malgré tout, il est désormais possible de rassembler de nombreuses personnes au sein d'une même bulle, à l'abri du covid.

Le Ronquières Festival a essuyé les plâtres de ces nouveaux assouplissements mi-août. La Ville de Binche a décidé de suivre la même voie pour ses traditionnelles Fêtes de Septembre sur lesquelles il avait fallu faire l'impasse l'an dernier. On comprend la motivation des autorités communales. Chaque année, ces festivités permettent aux associations qui y prennent part d'engranger des rentrées substantielles pour leurs activités. Difficile de s'en priver deux années de suite.

Mais difficile aussi de contrôler des QR Code aux différentes entrées de la Grand-Place. Cette année, les Fêtes de Septembre migrent donc au Parc communal. Il faudra présenter un covid safe ticket pour y accéder, c'est-à-dire être complètement vacciné depuis deux semaines au moins ou disposer d'un test négatif réalisé dans les délais impartis par un professionnel de la santé.

Une dizaine d'associations seront ainsi présentes au parc dès le vendredi. Le lendemain, des concerts seront organisés au kiosque avec le dj Alex Germys en tête d'affiche sur les coups de 23 heures. Des activités pour les petits et les grands sont également prévues tout au long du week-end.

Notons qu'en dehors de la bulle du parc, il y aura également des animations pour lesquelles il ne faudra pas nécessairement montrer patte blanche. Dimanche, une brocante aux jouets sera organisée sur la Grand-Place. Durant tout le week-end, commerçants, producteurs locaux et artisans animeront une grande braderie le long de l'avenue Wanderpepen. Des forains proposeront en outre des activités pour les plus petits. Enfin, le musée du masque sera également de la partie avec différentes activités et visites liées aux Journées du Patrimoine – les femmes sont à l'honneur cette année – ainsi qu'une toute nouvelle exposition à découvrir dès samedi.