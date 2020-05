Ils seront ouverts du lundi au vendredi.

La Ville de Binche a décidé de donner un petit coup de pouce à ses étudiants de l'enseignement supérieur. "Afin d’aider les étudiants des écoles supérieures des arts et de la promotion sociale, des hautes écoles et des universités, nous mettons gratuitement à leur disposition des locaux et une connexion Wi-fi gratuite afin de leur permettre d’étudier dans un environnement propice à l’étude", annonce la Ville de Binche.

Dès ce lundi 25 mai, les étudiants pourront donc venir étudier librement de 8h à 17h, du lundi au vendredi, dans les locaux de la Maison des Associations (sur la Grand-Place). "En cette période de blocus et dans le cadre de la crise du Coronavirus, il est en effet nécessaire d’offrir à certains étudiants des possibilités d’étude dans un environnement silencieux et calme."