Ils seront automatiquement envoyés aux personnes âgées. Les autres doivent introduire une demande.

Un peu partout dans nos communes, la distribution de masques s'organise. L'opération s'étant avérée pour le moins laborieuse au niveau fédéral, les pouvoirs locaux tendent à prendre la main. C'est le cas aussi dans la Cité du Gille, où les choses s'organisent néanmoins différemment de ce qui se fait ailleurs.

À Binche en effet, un masque sera envoyé par la poste à chaque citoyen âgé d'au moins 65 ans, sans aucune démarche préalable à remplir. Les personnes âgées sont considérées comme plus exposées aux risques du coronavirus. Pour les autres Binchois, ceux qui souhaitent recevoir un masque doivent en faire la demande à partir du lundi 4 mai auprès de la commune. Soit en téléphonant au 064 23 05 02, du lundi au vendredi entre 8 et 16 heures et le vendredi entre 8 et 12 heures. Soit en remplissant un formulaire en ligne disponible sur ce lien. Ces masques seront également envoyés par la poste. La Ville de Binche indique avoir privilégié cette formule, car de nombreuses personnes disposent déjà d'un voire de plusieurs masques.