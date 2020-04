Les Binchois pourront recevoir au minimum un masque.

Les habitants de la Cité du gille ont l'habitude de porter un masque pendant le carnaval. Cette fois-ci, ils devront le faire en plein mois de mai lorsque le déconfinement arrivera. Chacun des 34 000 Binchois pourra en tout cas, s'il le désire, obtenir gratuitement un masque en tissu auprès de l'administration communale. "La Ville de Binche distribuera gratuitement au minimum un masque lavable et réutilisable à tous les citoyens qui en feront la demande", annonce la Collège communal.

La Ville de Binche s’approvisionnera de deux manières. Via une commande de masques à une entreprise spécialisée et via une ou plusieurs commandes groupées avec d’autres communes de la Région du Centre. "Suite à plusieurs propositions d’aides citoyennes, la Ville de Binche fera également appel dès ce mardi à la solidarité des Binchoises et des Binchois pour réaliser des masques." Dans cette optique, des kits de fabrication seront distribués aux volontaires et les modalités de distributions des kits seront annoncées ce mardi matin.

"Comme vous le savez, le Conseil National de Sécurité se réunira ce vendredi 24 avril", commente le Collège. "La Ville de Binche a voulu anticiper les décisions qui y seront prises afin de protéger le citoyen binchois dès la fin du confinement. La distribution des masques se fera bien évidemment selon les recommandations formulées par ce Conseil National de Sécurité."

Binche rejoint ainsi un large mouvement lancé dans la région puisque de nombreuses autres communes ont déjà annoncé des mesures similaires : Mons, Soignies, Jurbise, Le Roeulx, Ecaussinnes, Morlanwelz, Manage, Seneffe ou encore Chapelle-lez-Herlaimont. Les autres risquent aussi de suivre.