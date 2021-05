Le confinement aura amené pas mal de monde à voir les choses autrement. Si pour certains, les bonnes intentions sont restées lettre morte une fois que la vie a repris son cours, pour Xavier Ghislain, l'occasion s'est présentée de concrétiser un rêve de gosse. Gérant d'une boiserie, le Binchois a en effet décidé de se lancer dans la chanson. Un premier clip circule déjà sur YouTube. Il a été tourné notamment dans la Cité du Gille et à l'abbaye de Bonne-Espérance.

"L'année passée, juste avant que n'éclate la crise covid, j'étais allé en studio. Nous enregistrions des musiques pour notre société de Gilles, les Réguénaires, qui va célébrer son 75e anniversaire", explique Xavier. "Arrivé dans le studio, j'étais très curieux, je regardais à tout et je me suis rendu qu'il était possible de faire des enregistrements."

Restait à se lancer. Et Xavier ne partait pas de rien. "J'ai toujours joué de la guitare. Quand j'étais plus jeune, je jouais dans des groupes de cover. On reprenait des groupes de new wave comme Depeche Mode, Simple Minds ou U2. J'avais déjà fait quelques concerts à l'époque", poursuit le Binchois. "Quand je suis passé par le studio, j'ai eu envie de me relancer. J'avais des textes déjà écrits que j'ai remis au goût du jour. D'autres sont venus s'ajouter. Je trouve facilement l'inspiration à partir de moments présents ou de faits qui sont passés. Ça peut être dans le car qui m'emmène en vacances ou après une discussion avec mon épouse. Ce me vient comme ça."