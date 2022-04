Le 7 juillet prochain, Binche célèbrera à nouveau le Tour de France avec un deuxième départ d'étape. Après Binche-Epernay en 2019, place à Binche-Longwy en 2022. Une étape longue de 220,5 km qui démarrera à 12:05 précise de la rue des Récollets, comme il y a trois ans. Les coureurs prendront ensuite la direction de Merbe-Sainte-Marie, Solre-sur-Sambre, Beaumont...pour ensuite rallier la région des Lacs de l'Eau d'Heure, Cerfontaine, Chimay...avant de quitter la Belgique via Cul-des-Sarts.

Il s'agira de la seule étape belge du Tour, ce qui devrait donner un coup de projecteur encore plus important sur Binche, puisqu'elle ne devra plus partager l'attention médiatique nationale. De quoi attirer un public encore plus conséquent qu'en 2019, où environ 70 000 personnes s'étaient retrouvés dans la cité du Gille? C'est en tout cas l'attente des autorités communales, qui se préparent déjà activement à l'événement.

Pour patienter d'ici là, un copieux programme d'activités a été concocté. Dans la foulée de l'exposition "Binche et le Tour de France" à la maison des Associations, sept événements sportifs rythmeront les mois de mai et juin.

Cela commence avec deux événements qui mettront en lumière l'accessibilité au sport. Le "Ronde van Remco", une course de trois jours réunissant valides et moins valides, reliera des endroits emblématiques du cyclisme, du 5 au 7 mai. La première étape reliera Binche à Wallers, un des points d'orgue de Paris-Roubaix. Le deuxième jour, les participants partiront de Grammont et son célèbre mur pour rejoindre Schepdaal, commune brabançonne d'origine du jeune prodige Remco Evenepoel. Enfin, l'étape du retour vers Binche démarrera depuis Ronquières et son célèbre plan incliné.

Le 20 mai, un Festi Handisport sera organisé à Binche. Au cours de la journée, différents sports accessibles aux handicapés seront présentés, auxquels tout le monde pourra s'initier. Une façon de montrer que, quelles que soient les capacités physiques, on peut se transcender via le sport.

Le 5 juin, en prélude à l'étape du Tour, les 5 clubs de cyclotourisme de l'entité binchoise organiseront une rando vélo vers Longwy. Deux parcours permettront aux Binchois et tout amateur le souhaitant de découvrir ce que les pros se farciront un mois plus tard. Pour y participer, il faudra se lever tôt: départ prévu à 6h sur la Grand-Place. Vous voilà prévenus.

Au lendemain de cette journée des braves, un village festif "Binche fête le Tour" sera organisé le 6 juin, avec animations familiales et randonnées vélo plus accessibles que les 220 km de la veille. Deux semaines plus tard, une balade gourmande d'une trentaine de kilomètres démarrera le 19 juin de l'office de Tourisme, suivie par une "Ladies Cycling" le 26 juin de Binche à Haulchin, avec coupe de vin pétillant à l'arrivée.



Après les femmes, place aux enfants lors du Tour du Centre les 27 et 28 juin, une balade relais réunissant 12 écoles de la région du Centre. Enfin, le pré-Tour à Binche se clôturera la veille du départ d'étape, le 6 juillet, où les cyclo-clubs binchois ramèneront le Tour de France depuis Arenberg, où il se sera arrêté la veille.