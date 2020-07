La salle d'audience du tribunal correctionnel de Charleroi était calme, en ce mardi matin. Le tribunal est en vacations, et il n'y a que quelques dossiers de détenus qui sont plaidés.

Mais celui qui concerne Jérémy S. est particulièrement violent. Ce Binchois de 45 ans est détenu depuis 8 mois à la prison de Jamioulx... pour avoir "massacré" une inconnue à grands coups de pied dans le visage, dans une allée fréquentée de la ville de Binche. Qu'est-ce qui lui a pris ? "Ma maman m'a dit qu'elle l'avait agressé, et essayé de lui arracher son sac. J'ai perdu le contrôle, j'ai trouvé où elle habitait, et quand je l'ai vue je lui ai foncé dessus", explique-t-il en substance à la juge, la tête basse.

Les circonstances ne sont visiblement pas très claires : "j'ai reçu un coup de téléphone de ma mère, en visio. Elle pleurait, elle criait. Une femme lui avait fait des misères... Je sais que j'aurais dû appeler la police, mais j'ai vu rouge." Sans emploi, ancien drogué, bipolaire et à la mutuelle, Jérémy avait promis à son grand-père, avant qu'il ne meure, qu'il prendrait soin de sa maman pour lui. Elle a des problèmes psychologiques, elle est malentendante, et Jérémy fait - apparemment - depuis lors de son mieux pour s'occuper d'elle.

Il aurait donc "pété un plomb", serait monté dans sa voiture pour se rendre fissa chez la femme en question, une certaine Madame P. Sur place, Jérémy l'a frappé. Encore. Et encore. Madame P. est tombée par terre. Jérémy a continué à la frapper, en lui assénant même des coups de pied au visage.

Tout cela, Jérémy le reconnaît. Et il s'en veut, d'ailleurs. Pour son avocat, Me Gras, "quand on l'a arrêté, il a décrit toute la scène, comme elle s'est produite. Contrairement à beaucoup de cas qu'on voit passer ici, mon client n'a pas essayé de minimiser les faits. Il n'a pas essayé de se trouver des excuses. Non, son sang n'a fait qu'un tour, et il a mal réagi. Mais il se rend compte du mal qu'il a fait, il a même fondu en larmes durant l'expertise, quand il a dû se rappeler la scène. Sa maman savait exactement sur quels boutons appuyer pour le faire démarrer. Il se fait suivre psychologiquement, il est toujours suivi pour son ancienne dépendance à la drogue. Il essaye de trouver un moment pour faire de la médiation avec cette Madame P. pour essayer de réparer son geste." Il demande donc un sursis probatoire pour son client : "il a déjà passé huit mois en prison, et il montre tous les signes de repentance, à condition bien sûr qu'il continue à se faire suivre."

Le ministère public, de son côté, a requis 12 mois de prison, mais ne s'est pas non plus opposé au sursis.

Une amie de Jérémy S., Vanessa G. comparaissait également à la barre. On lui reproche d'avoir encouragé Jérémy, d'avoir notamment crié, d'après des témoins : "vas-y, achève-la, elle l'a mérité. Frappe-la, continue!" Elle nie toute participation, et explique au contraire avoir crié pour que Jérémy arrête la scène de coups, tellement violente qu'elle doit depuis lors avoir un soutien psychologique. 8 mois de prison sont requis à son encontre, mais son avocat demande l'acquittement, ou à titre subsidiaire, une peine réduite tenant compte de son "faible rôle" dans la scène.

Jugement le 14 juillet.