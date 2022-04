Affréter un autocar à la frontière ukrainienne pour prendre en charge des réfugiés et les ramener en Belgique, c'est le projet qu'a lancé le Binchois Jérémy Abran, touché comme beaucoup par la situation des civils fuyant la guerre. "A titre personnel, je suis dans l'incapacité d'accueillir des réfugiés chez moi, nous explique le tatoueur installé rue de la Gaieté. Mais en tant que citoyen, je me sentais mal à l'idée de rester inactif par rapport à la situation. Je me suis rendu compte de l'urgence à venir en aide à ces personnes et, progressivement, l'idée a fait son chemin."

Le 7 avril, ils seront cinq à s'envoler de Charleroi pour Varsovie en Pologne, avant de prendre la route direction Zamosc, à la frontière ukrainienne, où se trouvent un énorme camp de réfugiés. "Financer un car depuis la Belgique était impossible. Nous avons étudié toutes les possibilités et avons finalement opté pour la location d'un car en Pologne. Tout compris, cela nous coûtera moitié moins cher que si nous étions parti de Belgique en car."

Le budget de l'opération s'élève tout de même à 5000 €. Pour le financer, une collecte a été lancée sur Leetchi. "Parallèmement nous avons eu beaucoup de chance de compter sur le soutien de quelques particuliers." Dont une personne qui a fait un don de 3000 €, ce qui a permis de rendre le projet envisageable.

Jérémy sera soutenu dans son entreprise par Lingua Fortuna, une association belgo-ukrainienne, qui conseillera le groupe dans son entreprise. "Ils nous mettent à disposition une personne parlant ukrainien, ce qui facilitera les échanges une fois sur place. Les Ukrainiens fuient la guerre et sont terrorisés. Ils ont besoin d'une personne de confiance pour établir le contact."

L'équipe de volontaires verra sur place qui est intéressé par un rapatriement vers la Belgique. "La situation évolue de manière tellement rapide qu'il est impossible de savoir qui embarquera dans le car." Ce qui est sûr par contre, c'est que chaque famille rapatriée aura un point de chute en Belgique. "Nous avons constitué une liste de familles d'accueil qui pourront accueillir les réfugiés une fois que les formalités seront remplies. Tout sera ensuite communiqué aux autorités locales concernées."

Si l'entreprise aboutit, une cinquantaine de personnes trouveront un refuge sûr. De sa concrétisation dépend le bouclage du budget: il reste environ 500 € à trouver pour boucler les derniers frais.