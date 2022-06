Les opposants au projet immobilier pourront s'exprimer après avoir déposé une pétition ayant recueilli plus de 1000 signatures valides.

Il y a quelques mois, les opposants à "l'Atelier des Remparts" lançaient une pétition pour s'opposer à l'octroi du permis permettant la mise en œuvre de ce projet immobilier prévoyant, sur plus de 2 ha, la construction de 166 appartements, de surfaces commerciales, d'un parking, entre l'avenue Wanderpepen et la rue des Pastures. Objectif: gagner le droit de s'exprimer au parlement wallon et exprimer leurs craintes aux députés.



Et l'objectif est atteint : la pétition a réuni environ 1700 signatures, dont 1250 ont été retenues, soit au-delà du seuil limite des 1000 signatures nécessaires pour aller devant le parlement. Le 28 juin prochain, Eric Rousseaux, porte-parole, relaiera les craintes du comité de riverains opposés au projet devant les députés de la commission de l'économie et de l'aménagement du territoire.