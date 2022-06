U.P.

Rouler en voiture à Binche sera plus compliqué que d'habitude durant ce mois de juin. Le Service Public de Wallonie va s'attaquer à l'Avenue Charles Deliège, qui fera l'objet de travaux de réfection. Ces travaux commenceront le mardi 7 juin et, selon les autorités. Ils se dérouleront en 3 phases jusqu’au 26 juin sur le tronçon compris entre la Chapelle de Battignies et le Palais de Justice.

La phase 1 s'étendra du 7 juin au 15 juin. Durant cette période, il sera interdit de stationner et de circuler, avenue Charles Deliège, sur la bande de droite en venant de la Chapelle de Battignies en direction du centre-ville (côté pair).

Le stationnement sera autorisé en parallèle à la bande de circulation (côté impair). La circulation sera instaurée en sens unique en venant de la Chapelle de Battignies vers le centre de Binche et maintenue sur la bande de gauche (côté impair).

Durant la phase 2, du 16 juin au 24 juin, il sera interdit de stationner et de circuler, avenue Charles Deliège, sur la bande de gauche en venant de la Chapelle de Battignies en direction du centre-Ville (côté impair). Le stationnement sera autorisé en parallèle à la bande de circulation (côté pair). La circulation sera instaurée en sens unique en venant de la Chapelle de Battignies vers le centre de Binche et la circulation sera maintenue sur la bande de droite (côté pair).

Durant la phase 3, du 25 au 26 juin, le stationnement et la circulation seront interdits sur les deux bandes. A noter que les carrefours avec les rues perpendiculaires seront fermés pendant toute la durée des travaux.