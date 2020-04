L'exposition Happy Heads est accessible à tous virtuellement.

Plutôt que d'amener le public à son exposition, le musée du carnaval et du masque de Binche transporte son exposition à son public. Période de confinement oblige, il a fallu trouver une alternative pour continuer à faire vivre la culture. En l’occurrence, dans la culture du masque chinois avec l'exposition Happy Heads.

Cette exposition temporaire installée en juin 2019 a été entièrement transposée dans un univers 3D afin de permettre aux visiteurs de découvrir les différentes salles de manière virtuelle. On peut de cette manière déambuler tranquillement, comme si on y était, en avançant, en reculant, en tournant à 360 degrés. Cette exposition virtuelle a également été agrémentée de plusieurs capsules vidéo. De quoi en profiter pleinement depuis son salon.

© DR



Réalisée par les artistes franco-chinois Benoit + Bo, Happy Heads revisite dans un univers très coloré et contemporain les masques en papier mâché traditionnellement portés lors de la Fête des Lanternes en Chine et qui étaient symbole de bonheur, de paix et de prospérité. Après avoir exposé partout en Europe, à Hong-Kong ou encore en Australie, l'expo a débarqué à Binche le 22 juin 2019 et s'est clôturée en novembre dernier.

La nouvelle exposition temporaire du musée est quant à elle consacrée à la plus grande ethnie indienne du Brésil, le peuple Ticuna. Elle n'a pas encore été transposée en 3D. En revanche, les responsables du musée propose chaque semaine de découvrir différentes pièces de son exposition permanente Masques aux 5 coins du Monde via ses réseaux sociaux. Différents masques internationaux sont mis à l'honneur avec quelques explications.

> L'exposition Happy Heads en 3D