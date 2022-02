Le concept avait été mis sur pied par un couple de Binchois l’an dernier pour pouvoir "carnavaler" confiné. En 2022, les chances de festoyer sont à nouveau compromises dans la Cité du Gille. Alors, Pauline Scauflaire et son compagnon ont décidé de remettre le couvert avec leur Folklobox.

L’objet se présente comme une box d’Hello Fresh. Mais ici, pas de recettes saugrenues qui mettent trois fois plus de temps à préparer que ce qui est indiqué. On retrouve en revanche une série de produits typiquement liés au folklore : bouteille de Ruffus, boudoirs, oranges sanguines, gin de Binche, playlist des airs du carnaval ou encore bougie aux senteurs de mimosa.

Nos deux Binchois avaient mis en place ce concept l’an dernier. Habitants de l’entité de Binche, ils venaient d’aménager dans le centre-ville de la Cité du Gille et se faisaient une joie à l’idée de pouvoir assister au défilé du Mardi Gras depuis les premières loges. Hélas, un certain coronavirus était passé par là. Pour se consoler, Pauline et son compagnon ont donc eu l’idée d’une Folklobox qui permettrait de se replonger dans l’ambiance du carnaval, tout en respectant le confinement.

Ce lot de consolation, plus d’un amoureux du folklore en a profité. "Nous avons vendu près de 400 boîtes l’an dernier, ce qui nous a permis de faire un don de près de 1.500 euros à l’ADF", explique Pauline Scutlaire.

La Folklobox avait eu du succès au-delà de la Cité des Remparts. Il faut dire que les annulations de carnavals avaient frappé toute la région du Centre. Cette année, tous les amoureux du folklore croisent les doigts, la situation devrait être différente. Mais la Folklobox pourrait tout de même réchauffer bien des cœurs. "On espère que les carnavals pourront se faire évidemment. Mais ça n’empêche pas de se faire plaisir avec la Folklobox ou même de l’offrir en cadeau si on est invité chez quelqu’un pour un carnaval", indique Pauline Scutlaire.

Et il y a de quoi se faire plaisir dans cette boîte qui se décline en deux formules. Tous les renseignements pratiques sont disponibles sur le site folklobox.be.