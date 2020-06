La rivière dégage des odeurs nauséabondes quand le thermomètre monte.

Si dans l'imaginaire collectif, les princesses évoquent le raffinement et la beauté, il n'en est rien pour Serge Magotteaux. Cet habitant de Péronnes-lez-Binche habite à proximité de la rivière de la Princesse. Depuis plusieurs jours, l'eau est brune, le lit invisible et les effluves nauséabonds.

Le problème est récurant selon le riverain. "Ça arrive généralement tous les ans, nous remarquons une pollution de la rivière par des eaux usées. Et une fois qu'il fait chaud, les odeurs sont exacerbées", soupire Serge Magotteaux.

En Belgique, difficile de savoir à quel saint institutionnel se vouer en pareil cas. "L'an dernier, en juillet, j'ai avisé toutes les autorités possibles", poursuit le Binchois. "J'ai interpellé la commune, l'IDEA qui est responsable de ce cours d'eau de deuxième catégorie pour le compte de la Province du Hainaut. Et même la police de l'environnement. Nous avons eu satisfaction deux mois plus tard en apprenant qu'un déversoir avait été débouché. Il s'agit en fait d'une fosse destinée à récupérer les eaux usées. Un niveau bas renvoie ces eaux vers la station d'épuration. En cas d'orages et de montées des eaux, un niveau haut renvoie le trop-plein vers la rivière. Mais quand le déversoir est bouché, tout remonte automatiquement et tombe dans la rivière."

Le problème se manifestant régulièrement, le Binchois suspecte un manque d'entretien des déversoirs. Mais l'IDEA assure que le travail est fait. Dans un courrier envoyé au riverain, l'intercommunale assure procéder à un contrôle tous les 15 jours. En période de temps sec, le contrôle de la Princesse dont la problématique est bien connue devient même hebdomadaire. Une équipe d'IDEA s'est rendue sur place mercredi matin et peut assurer que les installations sont en bon ordre de marche et n'ont aucun impact sur la pollution évoquée.

Le problème viendrait d'ailleurs. "L'IDEA m'indique avoir constaté des barrages sur la Princesse, causés notamment par des branches d'arbres. Des bassins de rétention sont ainsi créés, l'eau s'y concentre et fermente, ce qui expliquerait les mauvaises odeurs", rapporte Serge Magotteaux, pas entièrement convaincu tant depuis plusieurs années, les déversoirs étaient en cause. Toujours est-il que le nettoyage de ces barrages ne relève pas de l'intercommunale, mais bien du gestionnaire du cours d'eau, à savoir la Province du Hainaut. Une nouvelle porte à laquelle frapper pour notre malheureux riverain qui aspire à ce que la Princesse retrouve de son lustre, plutôt que de se noyer dans les méandres de la tuyauterie institutionnelle.