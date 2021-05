Des enfants hospitalisés et pourtant pas malades? Cette situation surréaliste a longtemps prévalu en Belgique. Faute de structures adéquates, les enfants retirés de leur famille par les juges atterrissaient dans les services pédiatriques. Depuis, la situation tend fortement à changer avec la création de centres d'accueil. C'est le cas notamment du Biseau à Binche.

Dépendante de l'ASBL Alises, la structure a ouvert ses portes en juillet 2020. Pour son fonctionnement, elle peut compter sur des subsides de l'Aide à la jeunesse. Pour le reste, le Biseau doit compter sur ses propres moyens, mais aussi sur la solidarité. Son équipe lance d'ailleurs un appel en partenariat avec Cap 48 pour aménager un espace ludique dans la cour du bâtiment.

"Nous avons déjà pu compter sur un bel élan de solidarité quand nous avons emménagé. Nous avons reçu des vêtements, des jeux et même de l'aide pour les travaux", explique Roberto Bartolomeo, directeur du Biseau. "Nous sommes rentrés en juillet 2020. À présent, reste à faire tout ce qui n'a pas encore été fait, notamment l'aménagement de la cour. Nous souhaiterions y installer un espace ludique, car on sait à quel point les activités extérieures ont un impact sur la santé physique et mentale des enfants. Nous accueillons 15 enfants de 3 à 12 ans qui sont empêchés d'être en famille. Nous les accueillons à moyen ou à long terme. Ce sont des enfants qui grandissent avec nous."

Pour les aider à grandir, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un coup de pouce financier au Biseau. Il reste deux semaines pour atteindre le budget nécessaire de 12.000 euros. À l'heure d'écrire ces lignes, 67% de la somme ont déjà été récoltés. Tous les renseignements pratiques sont disponibles ici.