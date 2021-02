La Cité du Gille était anormalement calme ce Mardi Gras. Au Musée du Masque en revanche, c'était l'effervescence. Son centre d'interprétation s'est enrichi il y a peu de nouveaux outils numériques qui permettent une immersion totale dans le folklore binchois. Le MUM proposait d'ailleurs de vivre le carnaval autrement. Et bon nombre se sont laissé tenter par l'expérience.

"Nous sommes complets jusque vendredi au moins, et le week-end commence à se remplir", indique Clémence Mathieu, directrice du musée. "Nous sommes très contents que les gens viennent vivre le carnaval autrement grâce à ces nouveaux outils qui nous plongent dans la magie du carnaval."

Le MUM a l'habitude d'accueillir de nombreux visiteurs lors du Mardi Gras. Mais ils viennent généralement des quatre coins du monde. Cette année, ce sont surtout des Binchois qui ont poussé la porte du musée. À défaut de pouvoir faire le carnaval, ils le célèbrent autrement, dans une forme de recueillement.

"Nous avons des Binchois qui sont en manque de carnaval et qui viennent faire un tour au musée. Il y a beaucoup d'émotion, mais les retours sont très positifs", poursuit Clémence Mathieu. "Faire revenir les Binchois, c'était aussi notre but en aménageant cette nouvelle section dans notre centre d'interprétation. C'est un centre qui est amené à se renouveler sans cesse et qui nous amène à nous réinventer, surtout en cette période covid. On peut dire que le pari est réussi."