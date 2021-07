Des perturbations sont à prévoir dans les prochains jours à Binche. Le Service Public de Wallonie procèdera à des travaux de rénovation du Carrefour dit des Récollets. La Ville de Binche annonce donc que le carrefour sera inaccessible à partir du 2 août pour une période de douze jours, soit jusqu’au 13 août. Elle précise également qu’un prolongement de la durée des travaux est possible si des intempéries s’invitent ces prochains jours ou que de mauvaises surprises au niveau des travaux se présentent.

La circulation et le stationnement seront donc fortement impactés par ces travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit dans plusieurs rues de la ville. Deux tronçons de l’Avenue Charles Deliège sont concernés : celui compris entre la route de Mons et la terrasse de l’établissement le "Palais de Justice", ainsi que celui entre la route de Mons et la rue Notre-Dame. Sur la liste se trouve également la partie entre la route de Merbes et la rue de l’Arayou de la rue Robiano. La route de Merbes, de part et d’autre de la rue Robiano, sur dix mètres ferme la marche.

Concernant la circulation, il ne sera désormais plus possible d’emprunter, dès le 2 août, le Carrefour au croisement de l’Avenue Charles Deliège, la route de Mons et de rue des Récollets. La même interdiction s’applique pour l’Avenue Charles Deliège et son tronçon compris entre la rue Notre-Dame et la route de Mons, à l’exception des véhicules de livraison, comme à la rue Notre-Dame.

D’autres rues, comme la route de Mons, entre la rue de la Pépinière et la rue du Cerf, ou encore l’Avenue Wanderpeppen, compris entre la route de Merbes et la rue Carlo-Mahy ne seront pas accessibles. Même son de cloche pour les rue des Récollets, Carlo-Mahy, Avenue Charles Deliège, entre la rue de Bruxelles et la rue des Archers, et entre la rue des Archers et la route de Mons. Tout cela à l’exception de la circulation locale. "La circulation sera mise en double sens à la rue Robiano, tronçon compris entre la route de Merbes et la rue de l’Arayou", précise la Ville.

Par conséquent, des déviations seront mises en place afin de soulager le trafic à cet endroit. À la route de Mons, une déviation est prévue via les rue de la Pépinière, Zéphirin Fontaine, et au contournement N55 direction La Louvière et une autre pour la direction Bicnhe, via les rues de la Pépinière, Zéphirin Fontaine, des Pastures, de Ressaix. Les automobilistes seront également déviés pour la route de Merbes via la rue Robiano pour rejoindre Binche. Pour la direction Mons/La Louvière, les conducteurs suivront la déviation par l'Avenue Wanderpepen, rue de Ressaix, rue des Pastures, rue Zéphirin Fontaine.

Pour la rue Zéphirin Fontaine, une déviation sera placée par la rue de la Pépinière, la route de Mons, mais aussi par les rues des Pastures, de Ressaix, Avenue Wanderpepen, route de Merbes, Robinao. Enfin, la dernière concerne l’Avenue Wanderpepen, où la circulation sera déviée par la rue de Ressaix, la rue des Pastures, rue de la Pépinière pour La Louvière/Mons et par la route de Merbes et la rue Robiano en direction Binche.