Il y a tout juste un an, en mars 2021, le Kursaal de Binche se transformait en centre de vaccination contre le Covid-19. Ce 19 mars, le moment est venu de tourner la page puisqu'il s'agit du dernier jour d'ouverture de ce centre de vaccination. En une année, ce sont 136325 vaccins qui ont été administrés, dont 1753 pédiatriques.

Après la fermeture du centre de vaccination de Binche, il restera deux centres dans la région du Centre: celui de La Louvière au Louv'Expo et celui de Soignies, situé sur le site du CHR Haute Senne. Ces deux centres fermeront leurs portes le 31 mars. Le centre de Soignies sera ouvert les mercredis et samedis et le 31 mars. Celui du Louv'Expo est fermé du dimanche au mardi et sera fermé durant le Laetare.

Après le 31 mars, les habitants du Centre qui ne sont pas encore vaccinés et qui finiraient par se décider pourront le faire dans les centres de vaccination de Mons (Mons Expo) et de Charleroi (CEME). Toutes les infos sont à retrouver sur www.jemevaccine.be.