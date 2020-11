Voilà une excellente nouvelle pour les Binchois. Il est désormais possible de faire appel (via le 112) à un service public d’ambulance installé à Binche et fonctionnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Cette nouveauté, attendue depuis longtemps dans la Cité du gille, est opérationnelle depuis quelques jours à peine au départ de la caserne des pompiers située à la rue de la Pépinière.

Auparavant, les Binchois qui souhaitaient faire appel à une ambulance via la zone de secours Hainaut-Centre devaient se rabattre vers une société privée durant les week-ends et en-dehors de l'horaire réduit (6h à 18h). La Ville de Binche et le président de la zone de secours tenaient toutefois à proposer un service public accessible en tout temps et à toute heure à leurs citoyens. C'est désormais chose faite.

"La Ville tient à remercier tous les pompiers et les ambulanciers pour le travail essentiel qu’ils fournissent sans relâche afin d’assurer la sécurité et la santé de notre population au quotidien et ce, malgré un contexte de crise sanitaire particulièrement compliqué", commente la Ville de Binche.

Voilà donc un pas en avant important pour la caserne de Binche. La prochaine évolution sera encore plus importante puisqu'il s'agira de déménager totalement les services vers une nouvelle caserne. L'actuelle étant trop vétuste, il a été décidé d'en construire une flambant neuve.

Si les autorités n'ont pas encore jeté leur dévolu sur un terrain bien précis, le périmètre de recherche a été défini. La nouvelle caserne devrait se situer dans les environs du Trafic de Waudrez et du zoning de Péronnes. Un budget de 100.000 euros a été bloqué pour l'achat du terrain. Une enveloppe de 500.000 euros est également prévue pour l'étude préalable à la construction du bâtiment, soit un dixième de l'investissement nécessaire pour la nouvelle caserne.