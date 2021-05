Le Bourgmestre de Binche, Laurent Devin (PS) a officiellement déclenché le Plan Communal d’Urgence à la suite des contacts entrepris avec la Société Wallonne des Eaux (SWDE). Cette dernière confirmait, ce mercredi, qu'un gros incident de chantier avait endommagé la conduite qui achemine l'eau du captage d'Obrechoeuil vers plusieurs réservoirs qui desservent la Ville de Binche. Ces réservoirs fonctionnent dès lors pour le moment sur leur réserve.

Les travaux de réparation prendront toute la journée et ne seront donc pas achevés avant que certains réservoirs ne soient vides. "Le risque de manque d'eau concerne pour le moment les communes de Buvrinnes et Leval", précise-t-on du côté de l'administration. Une distribution de bouteilles d’eau sera organisée sur les communes de Buvrinnes et Leval dès 14 heures ce mercredi, sur la place de Buvrinnes et sur la place de Trahegnies pour Leval.

Deux bouteilles sont prévues par personne présente. Les consignes sanitaires doivent être respectées.