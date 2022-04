U.P.

U.P.

U.P.

Le secteur Horeca ne doit plus tenir compte d'aucune mesure sanitaire en lien avec le coronavirus, mais qu'à cela ne tienne. A Binche, le Plan Terrasse, initialement mis en place pour permettre aux cafetiers et restaurateurs de maintenir un nombre acceptable de tables malgré les restrictions, sera réactivé. Une mesure prise "by popular demand", selon les autorités de la Ville.

Le Plan terrasse 2022 sera actif du 21 mai prochain aux fêtes de septembre. Pendant cette période, les terrasses des cafés pourront être agrandies et déborder sur la Grand Place. Celle-ci sera exclusivement dédiée aux piétons du samedi matin (marché) au dimanche 20 heures durant les mois de juillet et aout.

Dès le premier week-end de ce Plan Terrasses et jusqu’à sa fin, une déviation sera mise en place à l’entrée de la Grand Place, côté rue Notre-Dame. Les voitures venant de l’Avenue Charles Deliège seront déviées par la rue Saint-Jacques.

Tout au long des mois de juillet et août, des animations seront proposées sur la Grand Place: des châteaux gonflables, une foire d'été, des jeux d'antan, un rassemblement de voitures ancêtres, une brocante...Appel est également lancé à des artistes locaux s’ils désirent animer d’une manière ou d’une autre la Grand Place pour les derniers dimanches de juillet et août.



A noter que dans le cadre de ce Plan Terrasses, les cafetiers auront de nouveau la possibilité de toucher une prime pour l'aménagement de leur terrasse.