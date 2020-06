C'est le plus gros dossier voirie des dix dernières années.

La Ville de Binche poursuit son travail de rénovation des quartiers de l'intra-muros. Après les quartiers Saint-Paul et Saint-Jacques, c'est celui de la Régence qui va connaître un sérieux lifting.

Le projet est dans les cartons depuis quelque temps. Il a fallu suivre une longue procédure administrative et décrocher notamment 3 millions d'euros de subsides pour un budget total de 4,5 millions d'euros. À présent, le coup d'envoi du chantier est imminent.

Et c'est de mémoire de directeur général le plus gros dossier de voirie des dix dernières années qui va donc se concrétiser. De mémoire de riverains, peu de monde doit se souvenir d'avoir vu un jour des travaux menés dans le quartier. Une rénovation était bien nécessaire…

Les travaux portent sur la rue des Archers, la rue de la Régence et la rue du Bard. Les voiries seront rénovées en profondeur, avec notamment le remplacement de l'égouttage. Les travaux commenceront au mois d'août par le bas de la rue des Archers, connecté à la rue de Mons, et remonteront au cours de plusieurs phases pour arriver à l'avenue Charles Deliège, laquelle n'est pas comprise dans le chantier. De longs mois de travaux s'annoncent, mais les autorités binchoises ont déjà pris leurs dispositions dans le cahier des charges pour régler ce qui est loin d'être un détail dans la Cité du Gille: le chantier devra faire une pause et place nette durant la période carnavalesque!