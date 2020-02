Mardi, ils seront près d’un millier à défiler dans leur costume traditionnel. Mais pour le Dimanche Gras, c’est la fantaisie qui domine et les cagnottes des différentes sociétés de Gilles déambulent dans des costumes plus déjantés les uns que les autres.

Par la magie du carnaval, le public a ainsi pu découvrir des Incas… en kilt ! "Chaque année, nous mettons différentes propositions sur la table et nous votons", explique Etienne. "Le choix n’a pas été compliqué cette fois-ci. Nous avions un membre qui voulait faire ce costume écossais depuis plusieurs années et nous étions d’accord pour répondre à sa demande."

D’autres trouvent leur inspiration dans l’actualité, à l’image de ces Jeunes Indépendants déguisés en Greta Thunberg. "On a beaucoup parlé du changement climatique cette année. Il y a eu les manifestations des jeunes. Nous aussi, nous sommes jeunes et c’est notre contribution pour le carnaval", indique Pierre-Emmanuel.

L’idée des costumes de fantaisie est souvent décidée plusieurs mois à l’avance. Malgré tout, chaque cagnotte tient secret le costume qui sera porté jusqu’au jour J. "Ça arrive parfois qu’il y ait des fuites. Mais normalement, tout bon Binchois sait que c’est quelque chose dont on ne parle pas", rappelle Pierre-Emmanuel. "Certains vont même jusqu’à ne pas en parler aux épouses", ajoute Etienne.

Ces précautions peuvent conduire à quelques surprises. Ainsi, cette année, deux cagnottes différentes se sont déguisées en David Jeanmotte, sans se concerter évidemment. Et l’original était justement présent à Binche. "On l’a rencontré et il a trouvé ça très sympa", confient ces Supporters.